Fiscalía crea sistema para que su personal presente declaración patrimonial

El Órgano Interno de Control (OIC) de la Fiscalía General del Estado (FGE) habilitó el sistema “Declara-Fiscalía” para que, a través de éste, los servidores públicos de ese órgano autónomo presenten sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses.



De acuerdo con los nuevos formatos autorizados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, los órganos autónomos tienen la posibilidad de crear sus propios sistemas, por lo que la FGE ya no utilizará el DeclaraNet Plus de la Contraloría General del Estado.



Rafael Ambrosio Caballero Verdejo, titular de la Contraloría Interna de la FGE, dijo que el sistema “Declara-Fiscalía” entró en uso y vigencia el 1º de este mes de mayo, en sustitución del sistema DeclaraNet Plus, el cual quedará descontinuado en su uso, salvo en los casos particulares que por sus características requieran de su utilización, únicamente hasta lograr la total migración al nuevo sistema.



Al concluir ese proceso de migración, se notificará a la Contraloría General del Estado, a fin de dar por cumplimentado y finalizado el Convenio de Colaboración mediante el cual fue otorgada la sublicencia o distribución de uso no exclusivo del sistema DeclaraNet Plus.



Agregó que el sistema “Declara-Fiscalía” será el medio electrónico para la presentación, recepción, registro y seguimiento de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses que presenten las personas servidoras públicas de la FGE.



También establece los formatos de las Declaraciones; las Normas e Instructivo para el llenado y presentación de los formatos acorde a los emitidos por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.



En ese sentido, expuso que se delega la facultad de recibir las declaraciones antes referidas al titular de la Subdirección Anticorrupción, Función Pública, Situación Patrimonial y Substanciación del Órgano Interno de Control de la FGE.