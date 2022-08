Fiscalía de Campeche pide ante San Lázaro desafuero del líder nacional del PRI

Este martes, la Fiscalía General del Estado de Campeche, solicitó de manera formal, ante la Cámara de Diputados, el desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas "Alito" a efecto de proceder en su contra por aparecer como responsable del delito de enriquecimiento ilícito.La petición de declaratoria de procedencia, llegó al recinto Legislativo de San Lázaro en punto de las 13:38 horas, y fue entregado por el Fiscal Renato Sales Heredia."Quien tiene que demostrar que legalmente adquirió sus propiedades y sus bienes, es el imputado, no vamos a abundar mucho sobre el contenido de la carpeta, lo que sí les puedo decir es que una de sus mansiones está valuada en más de 130 millones de pesos", expuso en conferencia de prensa.Recordó que el tipo penal de enriquecimiento ilícito tiene que ver con la desproporción entre los recursos devengados que se obtienen de manera legal y los bienes que se tienen."Al costo de la mansión se agregan otros objetos como cuadros, obras de arte, que alcanzan los 50 millones de pesos. Las pruebas son sólidas, puedo decir que del lugar donde se construyó la mansión, casa metro cuadrado que vale 2 mil 500 pesos, fue adquirido a 19 centavos", agregó Sales Heredia.El fiscal local, explicó que por enriquecimiento ilícito, Moreno Cárdenas podría alcanzar 25 años de prisión, y negó que la solicitud de desafuero se trate de un ataque político."No estamos actuando políticamente contra un opositor, estamos actuando técnica y jurídicamente, y si ello tiene implicaciones política, no nos compete", expresó.También confirmó que la indagatoria tiene que ver con el periodo del priísta como gobernador de Campeche, y aclaró que los audios no forman parte de la carpeta de investigación.Por su parte, el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, detalló que la petición deberá ser recibida por la sección instructora, para después ser avalada o rechazada en el pleno, proceso que iniciará en el mes de septiembre.Descartó además, ser promotor de la querella, y dijo que el haber ofrecido una conferencia de prensa para hacer el anuncio "es completamente informativo, me limité a recibirlo y me limité a señalar que la petición llegó a las 13:38 horas de este martes, no estoy promoviendo ninguna denuncia ".Alito convocó otra a fallida sesión de Comisión de GobernaciónPor quinta ocasión, el diputado Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), presidente de la Comisión de Gobernación y Población, convocó a sesión ordinaria de esa instancia legislativa, sin embargo, como en las veces anteriores, se declaró falta de quórum.El líder tricolor anunció que procederá a levantar un acta contra los legisladores faltantes, a fin de que se den de baja.Asimismo, rechazó los acuerdo que integrantes de la misma comisión, pertenecientes a Morena y aliados, aprobaron para destituirlo."Obviamente está claro que eso fue ilegal, violando el reglamento, violando la ley, no teniendo ningún sustento jurídico, así que ya conocemos a los compañeros que les gusta mucho el show. Yo siempre me he conducido con apego a las normas que rigen este trabajo, bajo los principios democráticos de respeto, pluralidad, tolerancia ante las diversas posturas y opiniones existentes, se ha dado voz a todas y a todos los legisladores de la misma manera, sin distingos de colores, sin distingos de partido”, aseveró.