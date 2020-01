Fiscalía de Veracruz no actúa ante crímenes contra magisterio: SNTE

A casi un año de haber protestado enérgicamente por el asesinato de varios agremiados a manos de la delincuencia organizada, la dirigencia de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no ha tenido respuesta de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado.



Lázaro Medina Barragán, secretario general de dicha Sección, criticó que no haya “avances significativos”



“Hasta ahorita no tenemos una respuesta que nos diga esta fue la investigación que se hizo y estos son los resultados”, dijo.



Recordó el caso del profesor René Rivera González, integrante del Comité Ejecutivo Seccional, quien fuera asesinado en enero del 2019 en la región de Misantla, caso que no se mueve. Lo mismo en Orizaba, en donde mataron a dos hijos de un agremiado y siguen sin resultados.



— ¿Ha habido negligencia u omisión por parte de las autoridades ministeriales correspondientes? —Se le cuestionó.



—La verdad cada quien hace su trabajo, cada quien hace lo suyo, pero a lo que yo me refiero a que oficialmente no hay nada, que nos llamen y nos digan esta es la respuesta de las líneas de investigación que se instalaron, no hay algo así.



Ante esta situación, hizo un llamado a la encargada de la Fiscalía, Verónica Hernández Giadáns, para que informe del avance de las investigaciones.



“Que nosotros somos gente que estamos forjando el futuro de la patria y somos el ejemplo de la sociedad, yo creo que tanto los maestros como los niños y cada quien debe asumir la parte que le corresponde”.