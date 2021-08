Fiscalía de Veracruz no tiene tiempo para desaparecidos, reprochan Activistas

Familiares de desaparecidos colocaron fichas de búsqueda en la barda del Auditorio "Benito Juárez" de la ciudad de Veracruz. Son aproximadamente 100 fotografías que muestran los datos para que se dé aviso en caso de saber algo de ellos.



Explicaron que ante la nula respuesta de la Fiscalía General del Estado, tienen que salir a buscarlos por Veracruz y otros Estados.



Lidia Lara, del Colectivo "Justicia y Dignidad Veracruz", acusó que no hay avances en los casos porque en las oficinas, los fiscales están de vacaciones o en cursos.



“No es algo que pasó, es algo que sigue pasando y las autoridades no han hecho nada. Las Fiscalías están abarrotadas, tanto que los fiscales ya no quieren hacer nada, tenemos muchas carpetas abandonadas por las Fiscalías, en todo el Estado, en el puerto de Veracruz hemos trabajado de cerca con la Fiscal y desgraciadamente cuando no está de vacaciones, anda en curso y vamos a revisar las carpetas y siguen igual", dijo.



Lamentan que las desapariciones continúen, pues el último caso que registran data de mayo y en 4 meses no han tenido ningún avance.



Por ello, recurren a la búsqueda en vida con la colocación de estas fichas con la esperanza de recibir indicios de sus familiares.



"Alguna información que pueda aportar para ayudarnos, también lo estamos haciendo con la intención de saber algo de ellos, somos 100 familias que estamos exhibiendo nuestras lonas, algunas son de otros Estados que sus hijos vienen a trabajar o de vacaciones y aquí desaparecen".



Anteriormente, las lonas se colocaron en el estadio Luis "Pirata" Fuente, ahora se exhiben en el auditorio.