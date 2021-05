Fiscalía de Veracruz nunca investigó muerte de xalapeño en custodia de policías

A un año de que el serigrafista Carlos Navarro Landa muriera cuando permanecía en custodia de policías de Xalapa, familiares y amigos marcharon por las calles de la capital para exigir justicia y audiencia con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.



“¡Se lo llevaron vivo y lo entregaron muerto!”, “¡La policía mata!”, reclamaron mientras hacían bloqueos intermitentes en la calle Enríquez.



Recordaron que Carlos fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y luego llevado a los separos del Cuartel de San José "Heriberto Jara Corona", para después entregarlo muerto a familiares, supuestamente a causa de un paro cardíaco.



La esposa de Carlos, Alitzel Gómez Campos, criticó el nulo avance en la investigación del asesinato y lamentó que hasta el momento no exista ni ningún culpable, ya que dijo, el cuerpo de su pareja les fue entregado con múltiples golpes en rostro y cuerpo.



"Tenemos pruebas, tenemos video de lo ocurrido en su detención. La Fiscalía no ha hecho nada, y el Gobernador no nos ha recibido. Carlos dejó 5 hijos. No hay registros de su ingreso a San José, no hay huellas. A nosotros nos dijeron que había muerto de un paro; cuando nos lo entregaron, él tenía golpes, con marcas de tortura".



Carlos Navarro fue detenido la tarde del sábado 2 de mayo en el fraccionamiento Cántaros y llevado al Cuartel de San José, donde después falleció. La notificación de su deceso la recibió su madre, alrededor de las 14:00 horas del domingo 3 de mayo, poco más de 24 horas tras ser detenido.



Además, los familiares aseguraron que han sido perseguidos y acosados por elementos de seguridad estatal desde la muerte de Carlos Navarro, por lo que también respondabilizaron a la autoridad por cualquier daño que les puedan ocasionar.