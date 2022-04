Fiscalía de Veracruz, pésima para investigar asesinatos de periodistas

La Fiscalía de Veracruz es de las peores en el país para investigar casos de comunicadores asesinados.Esto lo afirmó la abogada y directora de la organización “Propuesta Cívica”, Sara Mendiola, en su participación en el Tribunal de los Pueblos por el Asesinato de Periodistas.Alertó que en ningún caso las investigaciones por homicidios de comunicadores involucran a funcionarios estatales o municipales.Expuso que generalmente se desliga la actividad periodística de las indagatorias y se evita que la Federación intervenga a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE).“Si hay una Fiscalía en este país es la Fiscalía de Veracruz; se maneja con un estándar de impunidad sistemático en todos los casos que representamos, todos guardan un mismo patrón.“Investigaciones deficientes, ninguna línea de investigación hacia actores o funcionarios públicos. Líneas de investigación totalmente desvinculadas a la actividad periodística, una tardanza en la investigación”, criticó.Añadió que la Fiscalía de Veracruz se ciñe a solamente abrir los expedientes con una hoja por delito de homicidio, dejando abandonadas las investigaciones por años, tal y como ocurrió con el caso de la periodista de Proceso, Regina Martínez.“La Fiscalía de Veracruz se niega a abrir una unidad especializada para investigar delitos cometidos contra periodistas porque desde su apreciación, del fiscal general del Estado, no lo necesitan.“Cuando es uno de los estados a nivel República con más impunidad que no ha resuelto crímenes de periodistas, que dicen que el caso de Regina Martínez está resuelto cuando existe un alto temor de que esa investigación fue fabricada y que la persona que está en la cárcel incluso puede ser una persona inocente”, señalóLamentó que a nivel nacional el porcentaje de impunidad asciende al 98 por ciento para casos de desaparecidos en el país y tratándose de casos de periodistas desaparecidos la impunidad es del 100 por ciento.Señaló que las Fiscalías locales están inmersas “en sus propias crisis”, sin capacitar a su personal y aplicando una “justicia selectiva” ante la falta de recursos.Respecto a los jueces, consideró que no están capacitados en perspectiva de libertad de expresión, por lo que insistió en que se deben de buscar sentencias en las que se relacione la actividad periodística y no únicamente por homicidio.