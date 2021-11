Fiscalía de Veracruz reconoce carencias; le urge más dinero

La titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, pidió a los diputados que para 2022 asignen al organismo un presupuesto acorde a las necesidades que actualmente enfrenta.Añadió que precisamente con el presupuesto que se logre obtener se construirá un Laboratorio de Genética y un Servicio Médico Forense digno, lo que complementará el Centro de Identificación Forense que está a cargo de la Comisión Estatal de Búsqueda, para poder, finalmente, tener un Centro de Identificación Forense como el de Nogales."Espero que los diputados en asignación de presupuesto volteen a ver a las necesidades de Fiscalía, es cierto, falta personal, vehículos, fortalecer áreas y no hay presupuesto que alcance y este es importante para la dignificación", dijo.Hernández Giadáns reiteró que desde su llegada en septiembre del 2019, ha trabajado en fortalecer cada área, pese a lo abandonado y desarticulado que estaba el organismo.Es por ello que se ha incrementado el número de peritos, fiscales y ministeriales, además que se han dignificado sus condiciones labores en cuestión de salarios."Hemos dotado de salarios en cuanto a lo que el presupuesto nos ha permitido, hemos dotado de gasolina, ahora los funcionarios cuentan con mejores condiciones, no hay pretexto para no trabajar. Ahora eso me ha permitido poner mano firme y dura contra cualquier servidor que no haga su trabajo", insistió.Cabe mencionar que en el 2019 , la Fiscalía de Veracruz se ubicó en el séptimo lugar a nivel nacional entre las que mayor presupuesto recibió con mil 923 millones de pesos.