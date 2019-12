Fiscalía de Veracruz tiene personal sin perfil; seguirán los cambios

Sin duda, en la Fiscalía General del Estado (FGE) continuarán los cambios de mandos medios y éstos se pueden dar en cualquier momento, advirtió Verónica Hernández Giadáns, encargada del despacho de ese órgano autónomo.



Reconoció que hay servidores públicos que no cumplen con los requisitos que establece la Ley y por lo tanto, no pueden seguir desempeñando sus puestos; además, serán removidos aquellos que cometan algún acto de corrupción, toda vez que el compromiso es tener personal honesto, comprometido y leal a la institución.



Sostuvo que la sociedad veracruzana espera mucho y en los últimos 4 meses poco a poco empieza a creer en la institución.



“Para mí, eso es lo importante, que crean, que sepan y tengan la seguridad de que se va a procurar justicia. De mi parte, cero corrupción, cero simulación de cifras, es algo que les he pedido a los fiscales y a todos los que trabajan aquí, espero y así lo creo, que poco a poco va ir permeando en la gente, sobre todo la honestidad”.



Señaló que se está llevando a cabo una valoración de cada uno de los expedientes del personal que labora en la FGE para verificar que cumplan con los requisitos que dispone la Ley.



“Nos hemos topado con funcionarios que están aquí, que no cumplen con los requisitos de Ley y desgraciadamente no pueden seguir en ese puesto. Es un proceso largo porque somos muchos los servidores que formamos parte de la Fiscalía y estamos eligiendo a las mejores personas, que tengan el mejor perfil”.



Aunado a ello, los servidores públicos que cometen un acto de corrupción tendrán que ser removidos.



En ese sentido, aseveró que en el momento de tener conocimiento de algún acto deshonesto se iniciará el procedimiento correspondiente.



“Los cambios en cualquier momento se pueden dar y eso nos va a dar pauta a seguir fortaleciendo con gente que realmente esté comprometida y que entienda que procurar justicia es ser honesto, responsable y leal a una institución”.



Dijo que a su llegada como encargada del despacho se ha logrado fortalecer a ese órgano autónomo y se ha empezado a ganar credibilidad ciudadana, sobre todo porque se hizo un reacomodo de todos los fiscales regionales.



“Medida que ha sido positiva para la procuración de justicia, que los fiscales puedan estar en otras zonas y no crear zonas de poder. La rotación siempre es sana, los cambios son positivos y la gente que está comprometida lo ve de manera favorable, todo eso ha permitido generar otro ambiente en la Fiscalía y sin duda hay gente valiosa que ha donde uno la mande va a dar responder positivamente”.



Hernández Giadáns añadió que para procurar justicia, como la sociedad lo anhela, la coordinación es básica, por ello, se trabaja de manera permanente con las fuerzas del orden de los tres ámbitos de gobierno.