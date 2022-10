Fiscalía de Xalapa desmotiva a denunciar intentos de feminicidio, lamenta Colectiva

Colectiva Sobrevivientes de Feminicidio exige a la fiscalía especializada en Xalapa a realizar un mejor trabajo, pues Ana Valderrama, miembro de la colectiva, aseguró que este lugar no brinda la atención que las mujeres necesitan.“Necesitamos que Xalapa y la Fiscalía especializada empiecen a hacer su trabajo y se sienta observada. Porque es ahí el primer lugar donde recibimos malos tratos, nos desalientan a denunciar, nos encarpetan en delitos que no tienen nada que ver y nos dan largas, parece que la cultura de ‘no denuncies’ es lo que les permea a ellos y no, queremos que la Fiscalía tenga una atención y se les note que tienen voluntad de que estas cuestiones avance desde el inicio, cuando llega la víctima con todo lo que implica haber sobrevivido”.Recriminó que la Fiscalía minimice la gravedad de los casos basándose en la gravedad de las heridas de la víctima: “muchas veces lo que quieren es puras buenas víctimas, mujeres que estén desangradas y que estén psicológicamente súper mal y cuando una llega con cierta integridad minimizan que hayas sido agredida a un grado de que pudiste haber perdido la vida”.Pese a ser un problema que va a la alza, Valderrama cuestionó el verdadero número de cuántas mujeres sobreviven a la intención de quitarles la vida, puesto que afirmó que el número es incierto ya que nadie cuenta a las víctimas y los casos son encarpetados por las autoridades para no crear estadísticas“Si se cuentan obviamente se necesitan hacer políticas públicas que vean esta problemática y tapando el sol con un dedo es como están queriendo resolver este problema, porque somos muchísimas”, dijo.También señaló que su esfuerzo de crear esta colectiva es derivada de una violencia institucional, pues tras reunirse después se sufrir daños psicológicos a largo plazo y otros problemas se han podido dar cuenta de todo lo que falla luego de la supervivencia al intento de feminicidio.Valderrama acusó que las mujeres están cansadas puesto que las leyes cautelares no existen y que las medidas que si existen no las apliquen, ya que incluso se niegan las autoridades a clasificar las tentativas de feminicidio como tal; “si existimos las malas víctimas, mujeres fuertes que queremos denunciar, muchas veces la asfixia es todo un tema en cuanto a la tentativa de feminicidio y cómo no hay lesiones que sanen en más de 15 días ‘ah, es violencia familiar’ no, no es violencia familiar es tentativa de feminicidio, no negamos que exista la violencia familiar pero aparte existe la tentativa de feminicidio y se niegan a clasificarla de esta manera”.“Necesitamos que esta problemática la sociedad se sensibilice, se comunique de manera adecuada con la estadística que se tiene, señalando dónde sean las estadísticas que faltan y sobretodo hablando de justicia, no solo justicia en términos del estado, sino justicia y vida digna, queremos restaurar y sanar en todos los sentidos, sin justicia no hay sanación”, comentó la miembro de la colectiva.La colectiva invitó a las mujeres que necesiten apoyo a acercarse a ellas mediante redes sociales.