Fiscalía deberá proceder ante conflicto en Sayula: Diputado

El diputado secretario de la Comisión de Gobernación en el Congreso del Estado, Paul Martínez Marie, afirmó que corresponde a la Fiscalía General resolver lo procedente respecto al conflicto en Sayula de Alemán.Lo anterior luego de los hechos de violencia registrados en el municipio, así como la detención del regidor Abimael “N” por violencia de género en contra de la presidenta municipal, Lorena Sánchez Vargas.Hay que recordar que un grupo de personas arremetió en contra de los trabajadores que mantenían cerrado el Ayuntamiento, quienes a su vez reclamaban la falta de pago de sus salarios y prestaciones.Cuestionado sobre si la Secretaría de Gobierno podría intervenir en el tema, el morenista insistió que en este caso corresponde a la Fiscalía General del Estado, puesto que hay denuncias interpuestas.“Desconozco si hay ingobernabilidad en ese municipio, no tenemos las pruebas para decir que ingobernabilidad, hay que dejarlo en claro, no se habla de ingobernabilidad”, añadió.Agregó que a Poder Legislativo no le corresponde definir quién tiene la razón o no, ya que la Comisión de Gobernación sólo son un ente conciliador.Detalló que esta semana recibieron al cuerpo edilicio de Sayula de Alemán y los ediles le dieron un concentrado de los oficios y trámites realizados.“Se les escuchó, platicamos con ellos, dijimos que vamos a revisar lo que nos están presentando y ya estaremos informando lo que sucede”, observó Martínez Marie.“Nosotros somos respetuosos y no tenemos que intervenir en esas denuncias, porque es otro poder el que se encarga en atenderlas. No somos una entidad investigadora y determinar quién tiene la razón o no”, reiteró.