Fiscalía del Estado tiene doble discurso, no sirve, reprocha colectivo activista

La integrante de Marea Verde Altas Montañas, Luz María Reyes Huerta, dijo que ante la desaparición de una persona existe la comisión de un delito pero no se ve castigo para los responsables, lo cual evidencia el doble discurso de la Fiscalía del Estado y autoridades estatales."Desgraciadamente hay un doble discurso que existe de parte de las autoridades en materia de desaparición. Si están haciendo esfuerzos han sido insuficientes, hoy damos cuenta de una desaparecida que fue encontrada muerta y obviamente están siendo rebasadas las autoridades", dijo.Añadió que, contrario al mensaje que pretenden dar las autoridades, como las declaraciones de la fiscal Verónica Hernández Giadans, quien dijo que la entidad se está transformando en materia de procuración de justicia, los hechos revelan otra cosa pues día con día desaparecen personas, al menos en la última semana hay el registro del caso de cuatro mujeres en la zona."No quiero pensar cuántas son en el Estado y es que vemos los boletines que emite la misma Fiscalía por la desaparición. Realmente las fichas de búsqueda son bastantes y están siendo rebasadas las autoridades. La situación es preocupante sobre todo porque está afectando a las mujeres y no vemos acciones realmente contundentes para frenar esto", explicó.La feminista y abogada de profesión, consideró que no hay consecuencias para los responsables de privar de la libertad y de la vida a las personas."En muchos de estos casos hay una comisión de un delito y no vemos el castigo para los responsables y mientras esto siga sucediendo la situación va a seguir igual o peor, porque cada día crece más el número de desapariciones".