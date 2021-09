Fiscalía desapareció joyas y dinero tras asesinato de Gladys Merlín y su hija

Emigdio Enríquez Merlín buscará al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, para pedir que le devuelvan las pertenencias que la Fiscalía General del Estado (FGE) le encontró a los implicados en el homicidio de su madre y hermana, es decir, la exalcaldesa de Cosoleacaque, Gladys Merlín Castro y su hija, Carla Enríquez Merlín.Según Enríquez Merlín, las autoridades desaparecieron joyas y dinero que estaban en el hogar de las víctimas, donde ocurrió el crimen.Este martes, a las afueras de la Mesa de Seguridad que este martes tuvo lugar en Cosoleacaque, "Millo" buscó poder hablar con la fiscal Verónica Hernández Giadans, pero fue ignorado."La Fiscal nunca me contesta. Yo con el que siempre hablo es con el secretario, pero ya no sé ni qué hacer, no han dicho nada, es lo que quiero saber, como afectado si me gustaría saber", dijo.Comentó que ha platicado con el Fiscal de esta zona, pero siempre le dice que no hay nada para entregarle, cuando el mismo Presidente declaró a nivel nacional que sí se hallaron pertenencias."He buscado las cosas que encontraron, voy y le pregunto al Fiscal de Cosoleacaque y dice que no hay nada, le digo que lo dijo el Presidente de la República, hay fotos, cómo que no hay nada, son cosas de valor sentimental y saber cómo van las cosas, había relojes míos, de mi hermana, joyas, dinero, el anillo de matrimonio de mis papás que tienen mucho valor. A eso venía a ver cómo van las investigaciones", explicó.Emigdio detalló que de hecho ya metió un amparo porque no le dan la carpeta de investigación ni a su abogado."El dinero va y viene, lo que hayan encontrado es lo que me interesa porque son cosas de valor. (…) Si tengo que ir a Palacio Nacional, te lo juro, lo voy a hacer, me voy a apostar ahí", dijo.