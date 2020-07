Fiscalía detiene a menor de 15 años por asesinato de niña en Naolinco

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó los avances en los recientes casos de homicidio de una menor del Municipio de Naolinco y de la Rectora de una universidad privada en Xalapa; la titular de la dependencia, Verónica Hernández Giadáns, afirmó que comparte la postura de las rectoras de las Universidades públicas y privadas de detener la violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones hacia las mujeres.



Mediante un video que se difundió en redes sociales, la funcionaria estatal confirmó que en el caso donde perdiera la vida en el interior de su domicilio la licenciada Guadalupe Martínez Aguilar, rectora de la Universidad Valladolid, se ha descartado por completo el móvil del robo.



“A la fecha, de las líneas de investigación que se iniciaron, el robo ha sido descartado y de la línea que se sigue, que no tuvo que ver con su actividad profesional como rectora, hay avances significativos que pronto nos permitirán judicializar el caso”.



En este sentido, señaló que coincide con el desplegado y petición de las rectoras del país, con respecto a la petición para fortalecer las instituciones que investigan la desaparición forzada y la violencia, así como aquellas que procuran justicia.



Sobre la muerte de la pequeña Reyna Isabel, tras los hechos ocurridos en el Municipio de Naolinco el pasado fin de semana, refirió que luego del trabajo inmediato de los elementos de la Policía Ministerial, se dio con el probable responsable, “un menor de identidad reservada, de tan solo 15 años, quien ya se encuentra detenido”.



“Como Fiscal General del Estado, les garantizo que no habrá impunidad en estos casos, como en ningún otro, donde la víctima sea una niña, una adolescente, una mujer o una adulta mayor”.



A decir de Hernández Giadáns, los Fiscales, policías ministeriales, peritos y demás servidoras y servidores de la Fiscalía General a su cargo, tienen la obligación fundamental e inexcusable de llegar hasta las últimas consecuencias para encontrar a quienes resulten responsables y hacer que paguen por sus actos.



Por otra parte y durante el mensaje que emitió a los veracruzanos, explicó que en esta nueva etapa de la FGE han sido detenidos 49 probables responsables de muertes violentas de mujeres, que creían que su proceder iba quedar impune, como muchos otros del pasado.



Incluso, dijo que algunos que ya se sentían a salvo, realizaban su vida normal en otros puntos del país, donde elementos de la Policía Ministerial lograron su ubicación y captura, “y los han traído ante los tribunales correspondientes para que enfrenten su responsabilidad por los atroces actos que han cometido y para que reciban la sanción que la ley contemple”.



Verónica Hernández definió como prioritario unir esfuerzos desde todos los ámbitos de gobierno, instituciones, organismos autónomos y sociedad en general, para fortalecer los valores en los jóvenes y en la familia, ya que consideró que se debe estar atentos a lo que sucede en el entorno familiar y ello ayudará a disminuir este tipo de delitos en donde las mujeres son las principales víctimas.



“Como Fiscal General del Estado, me conmueve profundamente cualquier agresión a una mujer, sobre todo como mujer que soy, por el compromiso que tengo con mi género, de rechazar, impedir y condenar cualquier forma de violencia hacia las mujeres, y aportar la parte que nos corresponde, desde la procuración de justicia, para construir una sociedad donde todas y todos podamos convivir con seguridad y paz”, asentó la titular de la FGE en Veracruz.