Fiscalía dio “carpetazo” al caso de joven muerto por supuesta golpiza de policías, acusan

Diego Arnoldo Castro López, padre del joven Gerson Castro Castellanos, quien perdió la vida el 15 de diciembre de 2020, acusó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de “dar carpetazo” a la investigación por este hecho y en vez de seguir con las indagatorias para determinar si fueron policías estatales los que le quitaron la vida, tal como se presume, lo investigó a él supuestamente en un acto de intimidación.Comentó que desde el 11 de diciembre de ese año presentó la denuncia ante la Fiscalía Regional en la Capital del Estado, luego de que su hijo aparentemente le enviara un audio a un amigo donde le narraba que estaba siendo perseguido por uniformados, luego de haberlo golpeado.Afirmó que ésta es la última vez que escuchó la voz de Gerson, hasta que fue hallado inconsciente en la colonia Tabasco y luego trasladado a un hospital privado, donde lo operaron y falleció tres días después debido a las heridas en su cabeza.“La Fiscalía no quiere dar su brazo a torcer, no quiere aceptar que fueron policías estatales y me llena de rabia tanta impunidad. La denuncia fue (hecha) el mismo día 11 de diciembre en la Fiscalía General y (en la Comisión Estatal de) Derechos Humanos. Omitieron, dilataron todo y después de que los denuncié ante la Fiscalía Anticorrupción, en vez de investigarlos a ellos como servidores públicos corruptos me fueron a investigar a mí, a mi hijo ya muerto como si fuera preso, y a mi esposa”, fustigó.Con base en el audio de WhatsApp, el padre del joven muerto insistió en que fueron policías quienes lo golpearon y lo dejaron malherido, estimando que fueron entre 6 y 7 elementos que participaron de esta agresión.Asimismo, aseguró que a pesar de que hay un testigo de los hechos, que decidió denunciar lo que ocurrió, insistió que la FGE no quiere aceptar que los presuntos responsables son integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).“Yo estoy indignado por tanta impunidad, por tanta corrupción en mi carpeta de investigación”, reafirmó al decir que los jueces incluso les han cancelado audiencias, que las cámaras de seguridad del C4 no servían, y los videos de cámaras particulares fueron extraviados.