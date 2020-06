Fiscalía no actúa contra pederasta oculto en Veracruz, acusa madre de víctima

Lenny Landa, madre de una menor de 10 años que fue abusada sexualmente por su abuelo paterno, Omar Farid “N”, denunció las falta de acción por parte de la Fiscalía General del Estado de Campeche y la de Veracruz para proceder en contra del señalado, quien se esconde en la entidad.



Explicó que en enero pasado, su hija decidió confesar lo sucedido, afirmando que su abuelo abusó de ella en Campeche y en Veracruz, en el municipio de Juan Rodríguez Clara.



"Vivimos en Ciudad del Carmen, Campeche y hace tres años mi esposo inició quimioterapias como tratamiento para curar un cáncer; por ello, con la confianza que se le puede tener a un abuelo, dejábamos a nuestra hija a su cuidado, en la casa en la que vivíamos diariamente con él, durante uno o dos días en los que se llevaba a cabo el procedimiento médico".



“Fue en esta época cuando él comenzó los abusos sexuales en contra de nuestra pequeña, cuando apenas tenía 6 años de edad y fue 3 años después cuando ella nos confesó el martirio por el que aún pasaba", dijo.



Relató que al enterarse, encararon a Omar “N”, quien huyó inmediatamente, por lo que interpusieron la denuncia correspondiente en la Fiscalía de Campeche y se abrió la carpeta de investigación CJ109/19-2020/JC-11 por el presunto delito de pederastia.



"Hablé con las autoridades correspondientes y me dicen que ya está todo hecho, pido información y no me dan nada. Estoy exigiendo que pongan el dedo en eso y que se haga justicia. Familiares y amigos lo han visto en Veracruz y yo le he informado a las autoridades donde se ubica y dicen que están en eso".



Mencionó que al darse estas agresiones sexuales en Veracruz, preguntaron a la Fiscalía de Campeche si era necesario interponer denuncia en este Estado, a lo cual le respondieron que no.



"Además de que no queríamos que nuestra hija volviera a pasar por dicho procedimiento", dijo.



Lenny Landa afirmó que el señalado es familiar del alcalde de Rodríguez Clara, Sergio Manzur Navarrete, quien ha desvirtuado la situación para limpiar su imagen.



"Después de que se publicó una nota periodística con el caso de nuestra hija, el alcalde de Juan Rodríguez Clara, Sergio Manzur Navarrete, ha desvirtuado el tema, tratando de limpiar su imagen, cuando lo único que se señala es nuestro temor de que este protegiendo a un pederasta".



“En ningún momento tenemos una campaña política en su contra, ni estamos interesados en afectarlo o beneficiarlo. El Alcalde ha desprestigiado el caso de violación de nuestra hija, señalando que es un tema político, cuando él mismo ha reconocido que Omar ‘N’ es su primo", concluyó.