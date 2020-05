Fiscalía perdió pruebas en caso de falsificación durante gobierno de Duarte

En la Fiscalía General del Estado se encuentran extraviadas 135 pruebas caligráficas que forman parte de la investigación sobre la falsificación de cheques que emitió el gobierno del estado de Veracruz, a través de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), en el período del exmandatario estatal Javier Duarte de Ochoa.



El representante legal de los agraviados, quienes formaron parte de la extinta Policía Intermunicipal de Poza Rica-Tihuatlán, Ader Oscar Juárez Téllez, dijo que hay temor de que esto afecte la investigación que interpusieron ante la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción.



Son más de 20 millones de pesos que se le adeuda a unos 400 extrabajadores de la SSP, sin embargo, se requiere del dictamen final para demostrar el delito que se le imputará a los ex servidores públicos de la dependencia estatal.



Se tiene la incertidumbre sobre los resultados que debe tener la Fiscalía Especializada, estas pruebas fueron realizadas el 18 de abril, peritos expertos se encargaron de caligrafía a los cheques que presentaron los ex funcionarios de la SSP de supuesto pago de liquidación para cada uno de los expolicías, lo cual no ocurrió.