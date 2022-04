Fiscalía regañó a familia por denunciar públicamente desaparición

Aunque la joven de Ixhuatlancillo que había sido reportada como desaparecida con sus dos hijos fue devuelta a su familia, fueron regañados por las autoridades por el revuelo que causaron al denunciar la insensibilidad con la que fueron tratados.El secretario de la organización Mujeres Voluntarias por el Desarrollo de Ixhuatlancillo, Armando Lorenzo Nicolás, explicó que de manera personal atendió a la familia la noche del miércoles, cuando la madre de la joven llegó llorando desesperada porque no podía contactarla y le preocupaban también sus dos nietos de apenas 4 y 5 años.Mencionó que al otro día él mismo acudió con la familia a la Fiscalía para interponer la denuncia, pero lamentablemente la respuesta que recibieron no fue la adecuada, por lo que decidieron recurrir a los medios para pedir el apoyo.Por la noche, personal de la Fiscalía se comunicó con la familia para pedirles que acudieran al día siguiente, aunque también los regañaron porque al dar a conocer la noticia “expusieron” a los dos menores.No obstante, comentó que no hubo necesidad porque personal del DIF llegó con la muchacha y sus dos hijos, y sobre todo la situación de los niños preocupaba a la abuelita, porque considera que su hija no cuida muy bien a los infantes de 4 y 5 años, pero se espera que el DIF o alguna otra instancia les puedan dar apoyo emocional y arreglen sus problemas.El secretario de la organización Mujeres Voluntarias para el Desarrollo de Ixhuatlancillo comentó que desafortunadamente no es raro que las autoridades no brinden a las familias la ayuda que les solicitan, ya que les ha pasado también cuando acuden al DIF, aunque en este caso, afortunadamente la joven y sus hijos fueron encontrados.