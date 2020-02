Fiscalía será la que investigue a jueces si sospecha corrupción: Poder Judicial

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Sofía Martínez Huerta, subrayó que la Fiscalía General del Estado (FGE) es la instancia encargada de investigar supuestos casos de corrupción de jueces locales y en caso de comprobarse, se procederá con las sanciones correspondientes.



En ese sentido, no descartó que se vaya a realizar una sustitución de jueces, no obstante, sólo se implementará esa medida de ser necesario.



Al respecto, Martínez Huerta coincidió con el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, en el sentido de que no se pueden tolerar irregularidades.



Además, recordó que al interior del propio Poder Judicial del Estado los justiciables tienen elementos legales para proceder en contra de una autoridad jurisdiccional que esté actuando indebidamente.



“Sí está la Fiscalía, están los delitos contra servidores públicos y sí es correcto que se pudieran investigar, podría haber sospechas, no lo dudo y no sólo de jueces, de muchas otras personas que puedan llevar sospechas fundadas o infundadas”.



“Bien lo dice el Gobernador, se va a investigar. Con esa investigación ya tendremos elementos para poder decir qué se puede aplicar”.



Al interior del Poder Judicial, dijo desconocer cuántas denuncias hay en ese sentido, “ya que no es su área” debido a que los magistrados conocen de los procesos ya instaurados.



“Si hay denuncias desconozco que haya, si las hay van a seguir su curso y por supuesto que no podríamos referirnos si hay denuncias en contra de X o Z, porque eso es debido a la transparencia que debemos preservar de las personas”.



Negó que los señalamientos del Ejecutivo violenten la autonomía, puesto que el Poder Judicial sólo administra la justicia en procesos instaurados ante los jueces y deben estar sustentados con una carpeta judicial



“De ninguna manera hay intromisión; en su momento puede haber colaboración para muchas actividades”, consideró.



Finalmente, añadió que si hay sustitución de jueces se deberá a que es una medida necesaria, según los perfiles y si hay procedimientos ya resueltos que ameriten una sanción o despido.



“Cuando ya tengamos la resolución y si se da un cambio se darán cuenta; son cuestiones que cuando ya tengamos el proceso publicado en ese momento podremos dar algún comunicado, ahorita de todo lo que está en proceso no podría hacerlo”, expuso.