Fiscalía tarda en buscar a abogado xalapeño desaparecido, acusan

El presidente de la Federación de Licenciados en Derecho del Estado de Veracruz, Roberto Ceja Cortés, acusó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de no haber sido eficaz en los métodos para dar con el paradero del abogado xalapeño, Ernesto Cipriano González, quién despareció en la Capital el pasado 4 de agosto.En conferencia de prensa y acompañado por familiares del litigante exigió mayor celeridad en las diligencias para dar con su paradero, afirmando que se trata un caso "de vida o muerte".“Exigimos a las autoridades mayor énfasis en localizarlo, los familiares han tenido atención por parte de la Fiscalía pero los métodos no han sido tan eficaces como el caso lo requiere. Es un caso de vida o muerte. Han tardado en realizar las diligencias pertinentes", comentó.Ceja Cortés añadió que hasta ahora no se han entregado informes por parte de la Dirección de Tránsito del Estado en torno al automóvil en el que viajaba el abogado, quién ya tiene ocho días desparecido.Asimismo, expuso que la FGE no ha logrado que la concesionaria entregue la información del automóvil Chevrolet, modelo Onix y año 2021.“Han tardado en realizar las diligencias, no se ha localizado ni siquiera el vehículo a pesar de que fue de reciente compra. Los datos que se han requerido tanto a la concesionaria como a Tránsito al parecer no han sido proporcionados, es desesperante esta situación”, cuestionó.Por ello pidió la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez en este caso, a fin de que se haga “el mayor de los esfuerzos para su localización”.Además su madre, Silvia Gisela González González, pidió que las autoridades ejerzan mayor presión para agilizar la búsqueda de Ernesto.“Hay puntos en los que se necesita hacer más presión, como en el GPS del carro, las placas, necesitamos ese apoyo, que haya más presión porque es un caso de vialidad o muerte. Tiene una semana de estar extraviado y necesitamos que las autoridades nos apoyen más, le pido al Gobernador que nos apoye”, expuso.