Fiscalía ya indaga desaparición de activista Francisco Fernández, "El Potro"

La Fiscalía General del Estado (FGE) informará sobre el caso de la desaparición del exdiputado local Francisco Fernández Morales, “El Potro”.El activista del Movimiento de Resistencia Civil “La Leyenda de Chucho el Roto” desapareció en San Isidro, Actopan, el 26 de octubre, según la ficha que se abrió en la Comisión Estatal de Búsqueda.El gobernador Cuitláhuac García Jiménez fue cuestionado sobre el tema y aseguró que la Fiscalía hace una investigación “seria” que sigue en curso.“Sobre ese asunto la Fiscalía va a informar; está en curso la investigación, es una investigación seria y se va a determinar lo que pasó y a los responsables”.García Jiménez se refirió al llamado que hizo el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna para que se intensifique la búsqueda del activista.“Yo no tengo por qué ser protagonista de medios. El compromiso ha sido siempre de que no va a haber impunidad en ningún caso y lo hemos ido cumpliendo. Yo no necesito salir a medios para eso.“La Fiscal ha ido cumpliendo y nosotros de manera diaria revisamos y atendemos todos casos. Es la población a la que hay que atender.Aseguró que su Gobierno se ha abocado a este hecho desde el principio, comunicándose con la Fiscal para atender este hecho.“Por eso me permite eso garantizar de que vamos a esclarecer ese asunto y dar con los responsables”.