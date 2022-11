Fiscalía ya investiga a policía que disparó contra su compañero

El Capitán Miguel Valdez, Director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, afirmó que el elemento policiaco municipal que habría disparado en contra de un compañero ya está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado, cuya situación legal estaría pendiente por determinarse.“Esta cuestión de investigación la lleva a cabo la Fiscalía General del Estado, definitivamente lo que si puedo comentar es que este tipo de errores no los vamos a tolerar dentro de la dirección, pero la investigación correspondiente ya se está llevando a cabo por las autoridades correspondientes”, comentó.Pese a admitir que no puede comentar mucho de la situación para no entorpecer la investigación el curso, el Capitán refirió que la parte legal no les corresponde a ellos;“por parte interna es un procedimiento administrativo y por vía legal es un procedimiento que se lleva a cabo a través a cargo de la Fiscalía. El procedimiento es poner a disposición al elemento y la autoridad competente que es la Policía Ministerial, es quien encarga de realizar la investigación y obviamente determinar las acciones correspondientes”.Sobre la salud del elemento, el Capitán Valdez comentó que se encuentra bien, con un buen estado de salud y que ya fue dado de alta del hospital en buenas condiciones.