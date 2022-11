Fiscalías se echan la bolita y no atienden denuncias por maltrato animal, acusan

Debido a que hasta el momento hay omisión de las autoridades para actuar en casos de maltrato y crueldad animal, rescatistas organizados e independientes marcharon por las calles de Orizaba para exigir que se cumpla con la protección de los animalitos.Indicaron que cada vez hay más personas que se preocupan por el bienestar de perros, gatos y otras especies del reino animal, pero no así las autoridades, ante quienes se han llevado casos de perros y gatos que han sido quemados, golpeados y hasta violados sin que hasta ahora se tenga un sólo caso en donde hayan procedido legalmente.Guadalupe Martínez, rescatista, refirió que han tenido casos de perritos que son colgados por sus dueños para golpearlos hasta que resultan con fracturas en sus costillas y otras partes, otros que son golpeados en su cabeza hasta que les han hecho hoyos y les han sacado sus ojos y otros más que han sido violados, y estas denuncias se han intentado llevar a las Fiscalías de la región, pero les dicen que no pueden proceder y que tienen que ir a Xalapa.Agregó que cuando acuden a Xalapa les dicen que esas denuncias tienen que ser atendidas en la región de Orizaba, pero ni aquí ni allá les hacen caso y hasta ahora no hay una sola denuncia en la que se sepa que habido castigo para los agresores.Agregó que tampoco se ven acciones por parte de las autoridades para llevar a cabo jornadas de esterilización masiva en la que se lleve a los animalitos de la calle y se evite así que estos sigan proliferando, lo que se convierte en un problema social y de salud.Cabe mencionar que esta actividad es parte de una jornada nacional que se replicó en varias ciudades del país.Los animalistas marcharon sobre la Calle Real, partiendo a la altura del Poliforum Cultural Mier y Pesado, de dónde se dirigieron a la iglesia de San José, de donde subieron para dirigirse a Palacio Municipal para manifestarse brevemente, y dieron por concluida su actividad.