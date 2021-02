Fiscalización de la Cuenta Pública del 2019 lleva 85% de avance

La fiscalización de la Cuenta Pública 2019, la primera del gobierno de Cuitláhuac García y la segunda de los actuales Ayuntamientos, lleva un avance del 85% y los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo se entregará en los plazos que autorizó el Congreso del Estado.



Delia González Cobos, auditora general del ORFIS, expuso que en estos momentos se está en el análisis de la documentación que entregaron los entes para la solventación de las observaciones.



Aunado a ello, adelantó que ya se trabaja en la planeación de las auditorías a la Cuenta Pública 2020, cuyo proceso de fiscalización iniciará en el mes de mayo y cuyos informes se entregarán en tiempo y forma, es decir, a más tardar el 1° de octubre.



Respecto al avance de las auditorías de la Cuenta Pública 2019, dijo que la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas establece que se debe guardar reserva de las actuaciones, observaciones y recomendaciones contenidas en los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo, hasta en tanto se entreguen a la Comisión Permanente de Vigilancia.



No obstante, expuso que se realizaron 830 auditorías, de las cuales, 310 fueron financieras presupuestales; 225 técnicas a la obra pública; 60 de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera; 6 integrales (legalidad y sobre el desempeño); 169 revisiones en materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera y 60 evaluaciones de participación ciudadana.



Algunos de los trabajos realizados para la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 fueron los siguientes:



Elaboración de tarjetas informativas, mapa de riesgos y cédulas de estudio general; adecuaciones al diseño y reestructura de procesos y procedimientos de la Fiscalización; recepción de papeles de trabajo de los Despachos Externos; compulsas a proveedores y prestadores de servicios; estudios de información social, económica y financiera.



Asimismo, reiteró que en la revisión de la Cuenta Pública 2019 no contrataron despachos externos para auditar a los Entes Estatales y se ampliaron las revisiones de auditoría técnica a la obra pública, para ser realizadas por servidores públicos del propio organismo.



Reiteró que fue necesario solicitar una prórroga de seis meses debido a que la pandemia a causa del SARS-CoV2 (COVID-19) retrasó el proceso de fiscalización superior.



Aunado a ello, el 25 por ciento del personal del ente fiscalizador se encuentra en los grupos de riesgo.



El Congreso del Estado autorizó la entrega hasta el 31 de julio. Sin embargo, dijo que no necesariamente se entregará esa fecha, por lo que puede ser antes; además, se espera entregar los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo, a más tardar, el 1º de octubre de este año.