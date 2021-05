Flor Campos, la veracruzana que ayudó a México a ganar Miss Universo

La veracruzana Flor Campos es una de las 7 diseñadoras que realizó el vestuario de Andrea Meza, ahora Miss Universo 2021.



La joven de 27 años es originaria del puerto de Veracruz y comparte el orgullo de que sus diseños hayan captado la atención internacional al ser lucidos por la tercera mexicana en ganar este título.



Tras estar en Miami, donde se realizó el certamen, Flor regresó por unos días a la ciudad porteña, en donde tiene su boutique y trajo consigo uno de los vestidos que Andrea lució y que incluso se convirtió en un "reto" en la red social TikTok.



Para ella, ser una de las elegidas de entre todos los diseñadores de moda en el país representa una distinción para todas las mujeres y sobre todo para las jóvenes veracruzanas.



“Para mí es un gran orgullo porque todas las piezas que le realicé, en las que yo pude participar, porque somos un equipo de más diseñadores mexicanos... ella (Andrea) fue icónica en esas salidas, de alguna manera se viralizaron y eso me agrada mucho, tuve el apoyo de Filipinas y Tailandia, les gustaron los diseños y tengo uno que realizaron hasta un challenge”, dijo.



Reconoció que sólo le fueron pedidos 2 diseños, pero ella entregó 8 y todos fueron incorporados al guardarropa de la Miss Universo e incluso ya fue invitada a participar en la próxima colección que lucirá Andrea Meza.



Fue un trabajo de dos meses el diseño y confección del vestuario, pero para ella valió la pena, porque ahora está considerada dentro de la moda no sólo de México.



"Ella llevó más de 60 outfits en total porque llegó desde antes a Miami. Vamos a lanzar una colección Miss Universo, que sea Andrea Meza, esta inspiración siempre la tuve muy claro porque desde meses de anticipación desde el día que nos compartieron las medidas. Me seleccionaron 8 prendas y Andrea todavía va a portar diseños míos, es algo increíble que ya con la Corona seguirá portando diseños míos".



La veracruzana tiene proyectos de diseñar para la cantante Belinda y ya ha trabajado con Itatí Cantoral, Marlene Favela y por supuesto, continuará colaborando con Andrea Meza.



Revela que uno de sus sueños de niña fue precisamente vestir a una reina de belleza y finalmente pudo lograrlo.