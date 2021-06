Florerías de Veracruz-Boca del Río denuncian intentos de estafa

Florerías de Veracruz-Boca del Río denunciaron ser víctimas de intentos de estafas, por lo que piden intervención de las autoridades correspondientes.



El dueño de uno de los comercios, Iván Noé Delfín Torres, explicó que por teléfono el presunto cliente solicita un arreglo floral de los más caros, posteriormente envía un comprobante de transferencia falso.



No obstante, argumentando problemas o situaciones personales, cancelan el pedido y solicitan la “devolución” del pago que nunca hicieron.



“Normalmente, algunas de las florerías tienen el procedimiento de no hacer ningún tipo de devolución hasta que no se vea reflejado el dinero en la cuenta, que es lo normal en cualquier negocio (…)”.



“Sí sé de varios casos, yo creo que por lo menos unos 15 de personas a las que han contactado, algunos pues desafortunadamente han sido víctimas del fraude y otros tantos, pues por cuestiones de comunicación de que ya nos hemos estado alertando acerca de la situación, ya estamos un poco prevenidos y tratamos de ser más cuidadosos cuando nos suceden este tipo de cosas”, dijo.



Delfín Torres explicó que la situación inició días antes del 10 de mayo, Día de las Madres, aprovechando las altas ventas y que los dueños se encontraban con carga de trabajo.



Además, los defraudadores amenazan con supuestamente exponerlos en redes sociales o medios de comunicación si no les “regresaban” el dinero.



“Dentro del modus operandi que manejan estas personas, normalmente lo que hacen es usurpar la identidad de alguna otra persona, normalmente de personas conocidas dentro de la sociedad de aquí de Veracruz y te empiezan a presionar diciéndote que te van a quemar, que van a publicarte en redes sociales o incluso a nosotros nos pasó que la personas se hizo pasar por propietario de un medio importante de comunicación aquí en Veracruz y decía que iba a publicar notas de que nosotros estábamos robándole un dinero que honestamente nunca cayó en nuestras cuentas”, dijo.



Delfín Torres solicitó en nombre de todos los agraviados a las autoridades competentes que revisen los números telefónicos que tienen registrados, a fin de dar con los responsables y terminar con esta situación que afecta a los empresarios dueños de florerías.