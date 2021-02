FNERRR urge a autoridades educativas concluir obras del programa Escuelas al 100

A más de un año de estar dándole seguimiento a las gestiones ante el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEEV) no ha cumplido con los acuerdos sostenidos en las mesas de negociaciones para finiquitar las obras del Programa Escuelas al CIEN 2017-2018.



Esto lo informó Lorena Martínez Ixtepan, dirigente estatal de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR), quien dijo que el 18 de noviembre del 2020 una comisión de estudiantes y maestros de diferentes escuelas se reunió con Ricardo García Jiménez, director de Espacios Educativos, quien se comprometió a que las obras en las escuelas iniciarían en un mes y medio.



Explicó que en ese tiempo las empresas responsables de dichas obras recibirían el anticipo y que las pendientes serían contratadas antes de terminar el año. Sin embargo, el recurso de este programa tiene como límite de ejercicio a mediados de este año, mismo que si no se aplica para estas fechas corre el riesgo de ser regresado a la Federación.



Expresó que ante ese riesgo es que se decidió hacer del conocimiento a la opinión pública de la falta de compromiso que manifiestan los funcionarios de la Cuarta Transformación en atender las necesidades de infraestructura de dichas escuelas, que requieren de aulas nuevas, bibliotecas, canchas, laboratorios, domos, entre otras necesidades.



La lideresa estudiantil hizo hincapié en que debido a la ausencia de solución los integrantes de la FNERRR, docentes y padres de familia de los estudiantes afectados realizarán una movilización para exigir que se cumplan con las obras de infraestructura programadas para las escuelas.



Recodó que son 42 obras las que están pendientes: 7 de ellas están frenadas, 31 escuelas tienen obras con contrato, pero sin iniciar obra; todo esto suma un monto de 10 millones 900 mil pesos que no se estaría aplicando; así como 4 escuelas más que no tienen ni el presupuesto asignado.



Dio a conocer que para dar seguimiento a estos compromisos de noviembre, recientemente una comisión se reunió con Miguel Ángel Stivalet Juárez, sin embargo, la respuesta no fue del todo favorable, ya que nos pidió entregar un nuevo oficio de la situación de las escuelas con obras frenadas y de las que tienen contrato pero sin iniciar obra.



Mencionó que al entregar dicho oficio tampoco se dio una respuesta clara del por qué no hay avance en las obras, “es por ello que solicitamos nuevamente una mesa de trabajo con el titular de Espacios Educativos, Ricardo García Jiménez, pero hasta la fecha solo han postergado esta reunión.



Ante esta situación, advirtió por último el próximo miércoles 17 de febrero, estudiantes, docentes e integrantes del comité de padres de familia “nos movilizaremos, pues está de por medio el presupuesto de más de 10 millones de pesos para ejecutarse en obras de educación. No desistiremos hasta conseguir mejores condiciones para una educación democrática, crítica, científica y popular”, finalizó.