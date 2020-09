FNF plantea que este 15 y 16 de septiembre sean de luto nacional

El Frente Nacional por la Familia- Xalapa planteó que este 15 y 16 de septiembre debe considerarse como días de luto nacional, por los más de 70 mil muertos que ya tenemos debido a la pandemia del COVID-19 y por los más de 60 mil muertos por la inseguridad y el crimen organizado en menos de dos años.



Ignacio Guadarrama Ramírez, presidente de esta organización civil, invitó a todos los ciudadanos a portar un moño de luto en estos días en que se conmemora el “Grito” de Independencia y el inicio de esta gesta heroica hace 210 años.



En conferencia de prensa, Eulalia González López, vicepresidenta de esta organización, dio lectura a un comunicado, en el cual detallan la postura de esta organización, en la que destacan que de acuerdo a los analistas la cifra de enfermos de COVID-19 pueden sumar hasta 200 mil fallecimientos.



“Somos de los países que menos pruebas de COVID realiza a la ciudadanía, lo que imposibilita la aplicación de medidas de contención oportuna”, añadió.



Además, señaló que no se proporcionan suficientes insumos y materiales de protección a los trabajadores del sector salud, que son los que están en la primera línea de batalla contra la enfermedad y los trabajadores del sector salud se sienten abandonados.



Aunado a lo anterior, no hay medicamentos para enfermos con cáncer, principalmente para los más pobres y al gobierno no le importa, nos e asignan más recursos al sector salud y los que hay se malgastan, claro ejemplo de esto es la compra de 15 mil 765 cachitos de la rifa del avión por parte del INSABI en Tabasco, y para el 2021, no habrá más presupuesto para el sector salud, pero sí se incrementa el presupuesto para el tren maya y el cuestionado aeropuerto de Santa Lucia.



Por otro lado, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, grupos radicales y violentos, así como diversos diputados morenistas, siguen generando iniciativas a nivel estatal y federal para legalizar el aborto de manera indiscriminada, atentando contra los mexicanos más indefenso.



De igual manera, indicó que la violencia contra la mujer no se detiene a pesar de la pandemia y el “quédate en casa” se incrementan los feminicidios y la violencia intrafamiliar, lo cual evidencia una fuerte descomposición social y familiar.



La pérdida del respeto a la dignidad de la vida y la dignidad de la persona, la eutanasia, el menoscabo de la autoridad de los padres, el abuso infantil, la hipersexualización de nuestros niños y jóvenes, la oficialización de la ideología de género, destruyen a la familia, corrompen nuestros valores y distorsionan nuestra identidad nacional.