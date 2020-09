Fondo para reparar daño a víctimas no debe convertirse en negocio

El Gobierno del Estado y la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV) deben vigilar que el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) no se convierta en un negocio con corrupción.



La coordinadora del Colectivo Solecito, Lucía de los Ángeles Díaz Genao, afirmó que dicho mecanismo está siendo utilizado por abogados para lucrar y despojar a víctimas indirectas de los recursos que reciben como reparación del daño, tras padecer delitos como desapariciones forzadas.



“Son muchas las víctimas que hay a quienes se debería reparar el daño; las autoridades se deben de fijar en no sentar precedentes de corrupción porque de lo contrario se harían precedentes”, consideró.



Señaló que la complejidad de los lineamientos del FAARI lleva a familiares de víctimas a generar acuerdos con los defensores para que cuando reciban el beneficio les toque “una buena tajada” a los expertos en Derecho.



Díaz Genao señaló que cuenta con información de que se están comenzando a entregar reparaciones del daño, sin embargo, existen contubernios entre abogados para sacar una parte del dinero.



“Llamo a las autoridades a que tengan un cuidado extremo con estas reparaciones y que sean en beneficio para las víctimas, no para abogados que lucran con el dolor ajeno; que las víctimas se beneficien y no salgan perdiendo”, añadió.



Recordó que las reparaciones llegan tras un proceso complejo y la actual administración debe vigilar que se implementen procesos transparentes.



Cabe señalar que algunas víctimas indirectas han tramitado amparos ante jueces federales para que se cumplan los lineamientos del Fondo, pues consideran que la CEEAIV se niega a emitir los dictámenes correspondientes.



Apenas el pasado 17 de julio se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso, en la que se llegaron a algunos acuerdos en este tema que siguen sin cumplirse.