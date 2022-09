Fracasa plan de AMLO contra la inflación, afirman comerciantes

Debido al evidente distanciamiento que hay entre empresarios y Gobierno, el plan antiinflacionario puesto en marcha por el presidente Andrés Manuel López Obrador es un fracaso, señaló Guillermo Trujillo Martínez, representante del comercio en pequeño.Indicó que los más afectados por esto son los ciudadanos, que tiene que hacer frente a las consecuencias de una división que en nada ayuda al país.Destacó que si bien el fenómeno inflacionario no es privativo de México, sino que afecta a nivel mundial, el gobierno no ha cumplido con establecer puentes de ayuda con las empresas.Indicó que a la fecha sólo se ve que la problemática económica se agudiza y esto afecta a todos, pero principalmente a la clase baja, que cada vez puede comprar menos.Recordó que mientras todo tipo de productos aumenta de precio, los salarios permanecen estables porque si incrementan, también lo hace la inflación.Recordó que en el país hace años se estableció un acuerdo entre gobierno y sector privado al cual se denominó pacto económico y ahora presuntamente dijeron que se tenía un acuerdo y que iba a funcionar, pero no se ve que ambas partes caminen en el mismo sentido y no hubo resultados favorables para la población.Agregó que ante la falta de recursos hay personas que acuden a la tiendita de abarrotes y piden “fiado” y así logran llevarse productos de la canasta básica y los pagan en la semana o en la quincena.