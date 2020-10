FRENAAA le rasca la panza al tigre

El peligro, sin embargo, es que en algún momento ya no importe la VERDAD[1].

presiones descomunales

estabilidad

DOS CONDICIONES

costaría 555 millones de pesos

DEBILITAR: consiste en promocionar un clima de malestar, señalando fallas y generando intrigas. DESLEGITIMAR: son campañas en defensa de la LIBERTAD DE PRENSA, derechos humanos, acusando al Presidente de totalitario o comunista. CALENTAR la calle: infiltran en las movilizaciones de reivindicaciones políticas y sociales a personas violentas que amenazan a las instituciones. COMBINAR formas de lucha: utilizan operaciones psicológicas para desestabilizar y crear ingobernabilidad. FRACTURAR las instituciones: se pide la renuncia del Presidente mediante revueltas callejeras. Paralelamente se prepara el terreno para la asonada militar. Si la resistencia popular es fuerte y organizada, promueven la guerra civil prolongada y el aislamiento internacional del país.

[1] Palabras pronunciadas por el senador (21/V/2003) Robert C. Byrd (1917-2010): frente al Senado Byrd dijo: “La verdad siempre encuentra con el tiempo la forma de escabullirse entre las grietas.... [2] https://www.altaveu.com/opinio/los-11-principios-de-la-propaganda-nazi-de-joseph-goebbels_1597_102.html [3] https://www.youtube.com/watch?v=h57OuNqcCUs Etapas del golpe blando.

Todo escrito implica una intención, el de esta nota es motivar la reflexión sobre la enconada lucha que un sector patronal ha emprendido en contra del gobierno actual. Independientemente de que haya votado o no por AMLO, seguramente las políticas de la llamada 4T le afectarán en algún sentido. Después de analizar lo que aquí se expresa, a nadie más que a su persona corresponde dirigir su voluntad a donde le caliente el sol.Así como una mentira repetida incesantemente puede venderse como algo CIERTO; un propósito por absurdo o perverso que sea también puede hacerse parecer BUENO.Esa enseñanza dejó el 6º principio de la propaganda nazi[2] cuyos métodos propagandísticos contribuyeron a dirigir la estupidez humana hacia el fanatismo. En los seguidores de FRENAAA claramente puede apreciarse esa peligrosa condición. Sus patrocinadores, incapaces de ganar por las buenas utilizan esos medios de manipulación psicológica gobelianos para deformar realidades y sembrar odio en la gente. Una vez sembrado el temor en la gente de que van a perder la libertad, su negocio, trabajo y seguridad con un gobierno calificado de comunista sólo es cuestión de tiempo para culminar con éxito la conspiración de los RICOS-corruptos contra el “dictador”.Rara vez un Presidente legítimo se sostiene en el poder sin hacer grandes concesiones al poder económico. Mucho menos si gobierna con las mismas leyes, militares, mafiosos antecesores que combatió durante su campaña y, peor aún, sin un movimiento sólidamente estructurado para defender el proyecto político votado por la gente.Sólo con abrazos será imposible convencer a los grandes empresarios parásitos de que es necesario redistribuir la riqueza, tal postura de mártir simplemente avivará la conspiración, la cual por cierto ha sido constantemente anunciada, como puede verse por ejemplo en las en las declaraciones de Plácido Garza (vocero empresarial), el 8 de abril pasado, cuando expresó: (AMLO) es un ser enfermo de poder, con razonamientos fuera de la realidad y con una tozudez enfermiza; debemos ‘arrinconar’ al señor para que,…, se doblegue a base deque pongan en riesgo ladel régimen.Por otro lado, desde el año pasado se dieron a conocer grupos financiados por la derecha tales como “Pensando México”, “Plan de Emergencia”, “Frente Nacional Antiamlo” (FRENAAA) y “Unidos por México”. El plantón en el Zócalo, la carta de los 650 intelectuales y la conformación del grupo de 15 gobernadores (Unidos por México) son ajonjolíes del mismo mole.Naturalmente, el Presidente juega sus cartas y pareciera que como un judoka busca utilizar la fuerza del adversario para inmovilizarlo. Eso significan lasque puso para otorgar su renunciar: una manifestación de 100 mil personas y que las encuestas ya no le favorezcan. Seguramente tiene ases bajo la manga, de otro modo seria inconcebible aceptar que ignora que tales condiciones podrían ser fácilmente superadas CON DINERO. “Todo lo que cueste dinero, sale barato” dicen los conspiradores y ellos lo poseen a manos llenas.Haciendo algunos cálculos y aproximaciones, el acarreo costaría a lo sumo(100 pesos x comida, 25 millones por 2,500 autobuses y 20 millones por pagar 200 por individuo); el gasto por comprar encuestadoras que manipulen los resultados (96 según el INE), la publicidad y logística, pudiera girar alrededor de los; es decir, la renuncia de AMLO les. Cantidad irrisoria para quienes han robado sin medida. No obstante, conociendo su codicia, seguramente intentarán trasladar parte del costo a la población tal como lo indican las reglas básicas del poder patronal, por ejemplo “convenciendo a “para que” o “”.Revisando el activismo de la Derecha es sencillo descubrir que están siguiendo el manual de estrategias gringas para derrocar gobiernos considerados “incómodos” al poder económico. Gene Sharp[3] las resume en. Son acciones contempladas en la guerra no convencional agrupadas de la manera siguiente:En todas la etapas anteriores las corporaciones informativas desempeñan un papel crucial difundiendo noticias distorsionadas y magnificando las contradicciones del régimen. A través de sus medios de difusión la clase rica combate las políticas sociales convencidos de que con ellas se atenta contra las empresas, la riqueza, la propiedad privada y el libre mercado.Por el momento la conspiración avanza, los fanáticos ya están permanentemente en las calles y en los medios, nacionales y extranjeros. Los cuales continuarán magnificando los errores de AMLO culpándolo de lo que ellos también son causa: quiebra de empresas, despido de trabajadores, inseguridad y la fuga de capitales.Que el presidente se equivoca a veces, indudablemente; pero la campaña de odio que se esparce no la inició él. Evidentemente, al exhibir la sevicia, el racismo y la corrupción de algunos poderosos como nunca antes se hizo, la aviva porque muestra una realidad que duele.Lo más grave en este panorama es el hecho de que las corporaciones mediáticas continuarán vomitando diariamente tsunamis de infundios encaminados a sembrar confusión e incertidumbre en una población que aún no cuenta con los espacios ni recursos para contrarrestar la mentira. ¿Despertarán al tigre?