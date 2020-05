Freno en juzgados por pandemia dejó sin ingresos a abogados

Al menos 200 licenciados en derecho de Veracruz y Boca del Río son afectados porque, desde el pasado mes de marzo, no pueden trabajar debido a la suspensión de actividades en los 17 distritos judiciales como medida de contención sanitaria por la pandemia del COVID-19.



A decir del presidente del Colegio del Foro de Licenciados, Especialistas y Maestros en Derecho de Veracruz, Vicente Octavio Pozos Marín, al detenerse los procesos, no pueden litigar y con ello todos los casos no urgentes se han paralizado junto con sus honorarios.



"Prácticamente llevamos 56 días sin trabajar porque desde el 17 de marzo cerraron la ciudad judicial, los 17 distritos judiciales, las juntas especiales de conciliación y arbitraje. El impacto es sobre un 98 por ciento que no se trabaja, es una gran preocupación porque el gremio está diciendo qué voy a hacer en el caso de que la pandemia se alargue".



Sin ingresos, los abogados han tenido que recurrir a préstamos y apoyo de familiares para poder continuar subsistiendo.



"No hay proceso en los juzgados civiles, familiares, mercantiles, penales, sólo en caso urgentes, las juntas de conciliación abogado y patrón. 200 compañeros licenciados en derecho estamos afectados porque no tenemos el medio económico para el sustento económico, con la misma familia, los que están laborando nos apoyamos, no tanto con dinero, sino con despensas porque nos está afectando considerablemente".



Ante la situación crítica, han solicitado al Poder Judicial que se realice la apertura de forma paulatina de los juzgados para contener el rezago que se genera diariamente al no estar laborando.



"Se les está solicitando a los poderes judiciales una apertura a lo mejor de una manera paulatina para que tenga funcionamiento, de una manera paulatina para seguir los trámites de procedimiento en todos los juicios".



Los juicios de pensiones y de patrias potestad son los que se han visto más afectados, toda vez que no se han podido hacerse efectivas.