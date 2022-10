Frente a Adán Augusto, Cuitláhuac presume la seguridad en Veracruz

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que “sin hipocresía” su Gobierno pidió el respaldo de la Guardia Nacional y gracias a esto y a la estrategia de seguridad, actualmente Veracruz redujo delitos de alto impacto como el homicidio doloso.“Ahí está Veracruz en el lugar número 20 en homicidios dolosos, desde luego por cada 100 mil habitantes”.Al participar en el diálogo entre diputados locales y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, respecto a la permanencia de la Guardia Nacional en funciones de seguridad hasta 2028, el Ejecutivo destacó la labor del Poder Judicial Federal y de la Fiscalía General.Subrayó que los resultados son reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no obstante, argumentó que los resultados también son consecuencia de los apoyos de programas sociales.“No se trata de mayor presencia de las fuerzas policiales; no olvidemos que la violencia no se responde con más violencia, ni siquiera con más presencia policial, hay que ir al fondo”, mencionó.Subrayó que en su administración no se habla “con hipocresía”, por eso desde que estuvo en campaña propuso que las Fuerzas Federales asumieran funciones de seguridad, idea que defendió en el Senado.“En la campaña de 2018 nos enteramos de que había alrededor de 3 mil policías estatales; nada fácil saber la cifra.“Yo trataba de buscar las diversas fuentes, pero se querían ocultar porque era un desastre lo que las administraciones anteriores, no solamente la que me antecedió”, indicó.