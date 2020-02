Frente Frío dejó sin luz a localidad de Medellín de Bravo

Habitantes de la localidad de Paso Colorado, en Medellín de Bravo, llevan 36 horas sin el servicio de energía eléctrica derivado de un problema en uno de los transformadores provocado por los vientos del pasado Frente Frío 41.



Los ciudadanos mencionaron que aunque viven a solo un kilómetro de la Termoeléctrica Dos Bocas y a menos de 200 metros del fraccionamiento de trabajadores electricistas, en donde sí hay energía, ningún trabajador de Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha acudido a sus llamados.



"A media mañana del miércoles me dijeron que entre la una y dos de la tarde iban a reestablecer el servicio y ahorita que llamé me dicen que no pueden darme que tiempo tengo que esperar.



“Lo que me da mucho coraje que sólo se apuran cuando el fraccionamiento de ellos no tiene luz. Osea yo si tengo que esperar pero bo les pagues y verás como al otro día ya lo tienes acá cortándote servicio”, denunció el señor Sergio, habitante de esta zona.



Señaló que ya todos los ciudadanos que viven en este lugar han tenido que tirar sus alimentos y medicinas que tenían en el refrigerador pues se les echaron a perder.



Incluso, comentó que ante la desesperación por la falta de energía, algunos habitantes de Paso Colorado han intentado arreglar sin éxito el transformador, lo que representa también un peligro para ellos.



Por ello, exigieron a la CFE acudir a sus llamados y solucionar esta problemática.