Frente por la Familia en Córdoba plantea medidas contra tragedias como la de Torreón

Fomentar los valores desde el seno familiar, estar atentos a los hijos desde casa y trabajar en conjunto con las autoridades educativas para prevenir y evitar hechos violentos, como los ocurridos en Torreón.



Estas son las propuestas del Frente Nacional por la Familia, respaldadas por el delegado regional de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Rogelio Gamboa Dorantes.



Al respecto, el presidente del Frente Nacional por la Familia en Córdoba, Luis Arturo Solís Bravo, aseguró que el incidente es el reflejo de la violencia que hay en el país, por lo que urgió tomar medidas para evitar que se siga replicando.



Mientras que el delegado de la SEV en Córdoba, Rogelio Gamboa, indicó que están en espera de que se emitan posibles acciones desde la Secretaría a fin de evitar hechos similares, sin embargo, se dejó a consideración de padres de familia que, en coordinación con los directores de planteles, tomarían las acciones pertinentes.



También reconoció que no hay focos rojos en violencia en escuelas de la zona centro, pero también se han fortalecido los programas de valores.



Indicó que además se imparten talleres y pláticas, escuela para padres y reiteró que en cada una se aplica o no el "operativo mochila".



El llamado es a los padres de familia para que estén al pendiente de sus hijos y les revisen no sólo lo que llevan a la escuela, sino que estén pendientes de sus emociones.



Recomendó además a los tutores acercarse a los maestros a preguntar de la conducta de los niños, pero también fomentar valores desde casa.