Frente por la Familia pide a padres vigilar lo que sus hijos llevan a escuelas

Luego de situaciones donde estudiantes se han visto afectados en su salud como en Álamo Temapache, es importante que los padres estén atentos a lo que sus hijos llevan en la mochila, qué amistades tienen y cómo ocupan sus tiempos libres, indicó el representante del Frente Nacional por la Familia, Gabriel Miranda."Es lamentable que esta situación se esté dando con el gremio de los estudiantes y en el estado de Veracruz no tenemos la certeza de qué ocurrió en Álamo pero dadas las circunstancias de lo que pasó también en Chiapas, no queremos que pase aquí ni en ninguna parte más.Consideró que los padres deben estar muy pendientes para saber qué manejan sus hijos, pues a lo mejor están usando una sustancia no permitida por la ley, un arma, entre otras cosas".A título personal, dijo que no está de acuerdo con el operativo mochila que se realiza en las escuelas, pues se tiene que echar mano de la responsabilidad de los papás de saber qué contienen los bolsos de los alumnos.Añadió que se debe tener más contacto con los hijos, dedicarles tiempo para conocer sus dudas, inquietudes, necesidades y darles más afecto."El Frente está preocupado de que se cumpla que los estudiantes logren el objetivo, el cual es aprender, educarse. Los papás debemos de asumir responsabilidad que es un derecho inalienable de saber qué llevan los hijos en las mochilas y no otras personas".