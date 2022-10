Frente por la Familia pide sanción a Diputada trans por “grotesco” video en redes

Aunque todo ser humano tiene derecho a ejercer su sexualidad en la forma que decida y enrolarse con quien quiera, cuando se es servidor público debe apegarse a los códigos de ética de la institución para la cual trabaja, indicó el representante del Frente Nacional por la Familia en Orizaba, Gabriel Miranda Hernández.Esto, en referencia a la polémica que ha desatado la diputada trans María Clemente García, quien publicó en Twitter un video sexual suyo explícito, lo que desató diversas críticas pero la legisladora morenista defiende pues le “pagan por hacer pornografía”.Miranda Hernández consideró que se debe aplicar una sanción, pues la forma en la que se manifiesta es grotesca porque las redes sociales pueden alcanzar incluso a menores de edad."Nuestros menores de edad y nosotros mismos merecemos respeto, vuelvo a repetir: cada persona es libre de ejercer su sexualidad pero debe ser reservada y hacia su interioridad, no puede uno andar manifestando ni haciendo cosas que la norma moral te lo prohíbe porque estás dentro de una sociedad".Apuntó que es evidente que hay una falta grave, por lo que debe haber la aplicación de un castigo al acto.“Yo no me aparto el derecho que manifiesta respecto a su sexualidad, pues es un derecho inalienable de cada quien, pero lo que sí es mal visto es la forma grotesca en que lo sube a las redes sociales”.Esta expresión de la legisladora, consideró el entrevistado, es un claro ejemplo de los antivalores, además comentó que los diputados deben recibir la aplicación de las normas y leyes como cualquier otro ciudadano, "si violentó los códigos de ética debe recibir sanción".