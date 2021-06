Fue asesinado el candidato de MC a la alcaldía de Cazones, este viernes

El candidato a la alcaldía del municipio de Cazones, Ver., por el partido Movimiento Ciudadano, Rene Tovar Tovar, fue asesinado con arma de fuego por un grupo de hombres armados en su domicilio particular.



De acuerdo con reportes policíacos que se difundieron esta noche, aproximadamente después de las 22:00 horas, el abanderado por la alcaldía de Cazones se encontraba en su domicilio particular acompañado de asesores políticos cercanos, con quienes se reunió ante la víspera de las elecciones de este 6 de junio.



El candidato, de 34 años de edad, escuchó el ruido de unos vehículos afuera de su vivienda y al salir, hombres armados que, de acuerdo con algunos testigos, pretendían el secuestro de Tovar, lo agredieron con arma de fuego recibiendo 5 impactos de bala. Los agresores escaparon sin conocerse su paradero.



Sus allegados de confianza lo subieron a la batea de una camioneta color negro para trasladarlo a a Poza Rica, ya que en el municipio no se cuenta con clínicas de primer nivel. En la clínica de Poza Rica se informó que la víctima llegó sin vida, debido a que las heridas de bala causaron daño en órganos vitales.



La información fue confirmada por militantes del partido político en esta zona norte de Veracruz, quedando en espera del posicionamiento de la dirigencia estatal y nacional de Partido, ante el deceso de su candidato.



El perímetro de la clínica donde llevaron al candidato tuvo presencia de militantes y simpatizantes que esperaron la entrega del cuerpo a los familiares de Tovar Tovar, tras las diligencias que realizó la FGE.



El candidato por la alcaldía de Cazones era uno de los favoritos en esta contienda electoral, donde compite con el ex alcalde Orlando González por el PRD y la esposa del actual alcalde, Rubí Trinidad Escelente, por el PAN.