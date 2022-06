Fuerte explosión cimbra viviendas en el Fraccionamiento Hípico en Boca del Río

Vecinos del Fraccionamiento Hípico en este municipio vivieron impresionante explosión, ocurrida en el interior de una vivienda, cerca de un parque, sobre la avenida Pista esquina con Herradura 1, casas vecinas a decenas de metros fueron dañadas tras el fuerte estruendo.Tras el incidente no se han reportado víctimas mortales, pues en la casa no había personas; aún sin haber declaración oficial, a decir de los vecinos del Fraccionamiento apunta a una acumulación masiva de gas.Centenares de vecinos salieron tras el llamativo incidente, dándose cuenta de que la explosión provocó que pedazos de la vivienda, salieran proyectados metros adelante, golpeando a personas que pasaban por el lugar y también dañando árboles del parque.Vecinos de colonias cercanas aseguraron que el fuerte estruendo se escuchó a varios kilómetros a la redonda, por lo que la población en los alrededores trató de averiguar qué pasó mientras los que estaban presentes llamaron al 911.Hasta el momento de manera extraoficial ha trascendido que el siniestro pudo haberse dado debido a una fuga de gas y a su acumulación en el interior del inmueble, además de que un posible chispazo en la instalación eléctrica habría sido el detonante.Unas 5 personas tuvieron que ser atendidas por paramédicos, igual la explosión provocó que las ventanas y puertas de decenas de vecinos se dañaran, quienes exigían a las autoridades locales la remediación de los daños.Diana, vecina a poco más de veinte metros de distancia de la casa donde ocurrió de la explosión, dijo desconocer a sus vecinos directamente afectados., que sí ha visto movimiento en el lugar pero no más.“No fue una explosión normal, estaba con mis tres hijos y nos asustamos mucho (..) mi casa ahora está inhabitable”, declaró la vecina.Técnicos en Urgencias Médicas de UNIPAR, Bomberos Conurbados y Protección Civil Municipal acudieron hasta ese sector para llevar a cabo las maniobras de rescate pertinente, pero por fortuna ninguna persona tuvo heridas de gravedad, solo un hombre que fue alcanzado una piedra y algunos más tuvieron crisis nerviosa.Por último, agentes de la Policía Municipal se encargaron de realizar el acordonamiento mientras los socorristas confirmaron que tampoco hubo personas fallecidas, además de que la Fiscalía General del Estado arribó para abrir la indagatoria pertinente y esclarecer qué provocó la explosión.