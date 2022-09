Fuerza Civil intenta esposar y apunta con armas de fuego a Alcalde de Soteapan

Elementos que viajaban a bordo de dos patrullas de Fuerza Civil, agredieron físicamente, intentaron esposar y golpearon con la culata del arma de fuego, a los acompañantes del alcalde de Soteapan, Rafael Hernández Hernández.El hecho ocurrió en la carretera Soteapan-Acayucan, la tarde de este jueves, a la altura del municipio de Soconusco, en el tramo Santa Cruz-colonia Lealtad.Lo anterior lo narra uno de los acompañantes del presidente municipal soteapense, quien acababa de concluir una sesión de Cabildo en el Palacio Municipal, realizó actividades cotidianas."Veníamos sobre la carretera Acayucan-Soteapan, y de repente se acerca una unidad por la parte de atrás y otra por la parte de adelante, manifestando que veníamos armados con armas largas, que así le reportaron, y el comandante de la policía de la Fuerza Civil no se dejó que le diéramos explicaciones, se bajaron apuntando al alcalde, cargaron sus armas”, explica el agraviado.Las imágenes que proporcionaron en redes sociales, son de uno de los acompañantes que viajaban con el munícipe y que grabó el momento.Los uniformados aseguraron que se trató de una llamada por parte del 911 quien reportó la presencia de hombres armados, por eso ocurrió la detención de manera violenta contra el alcalde y sus acompañantes.Los elementos de FC, señalaban que el 911, les reportó la presencia de gente armada transitando, pero no se percataron que era el munícipe soteapense.Lo cierto que tras la requisa a la camioneta Hilux de color gris, propiedad del alcalde, los elementos no encontraron armas de fuego y decidieron dejar ir al Rafael Hernández Hernández con su equipo.Trascendió que el munícipe presentaría denuncia contra la acción de los uniformados.