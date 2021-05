Fui absuelto de presunto daño patrimonial: ExAlcalde de Banderilla

El candidato de la coalición MORENA-PT-PVEM a la Alcaldía de Banderilla, Francisco Javier Hernández Loeza, negó que en su administración de 2010 a 2013, haya incurrido en daño patrimonial, sino que al final de un procedimiento, fue absuelto de responsabilidad con relación al señalamiento realizado inicialmente en su contra por el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (ORFIS).En ese sentido, el ahora candidato confirmó que en el Informe de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, correspondiente al municipio de Banderilla, se estableció que en el último año de su mandato como alcalde, habría provocado un daño patrimonial de 6 millones 107 mil 239 pesos, como consecuencia de la fallida construcción de una red de drenaje sanitario en la localidad La Haciendita, perteneciente al municipio de Banderilla.De acuerdo con lo detectado por la auditoría del ORFIS, el cúmulo de irregularidades en la construcción de dicha obra causaron que fuera “fallida y sin operar”, es decir, se derrocharon recursos públicos municipales en una obra defectuosa que nunca pudo entrar en operación por sus irregularidades técnicas.Sin embargo, Francisco Javier Hernández Loeza precisó que, como consecuencia del Informe el propio ORFIS inició en su contra un Procedimiento para la Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones en su contra, dentro del cual pudo aportar las pruebas necesarias para demostrar que no era responsable de daño patrimonial alguno.Por tanto, afirmó que el 11 de mayo de 2015, se emitió la resolución definitiva dentro del procedimiento ORFIS/004/2014/IR/024/2013, en el que se concluyó que él, en su carácter de Presidente Municipal “no incurrió en responsabilidad que genere daño patrimonial a la hacienda municipal del Ayuntamiento”.El candidato de la alianza MORENA, PT y Partido Verde, acusó que el señalamiento realizado originalmente en su contra por el ORFIS fue de carácter político.Al respecto, aseguró que hubo un incidente con el entonces diputado que presidía la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Francisco Garrido Sanchez, hoy líder del partido estatal ¡Podemos!.“El dictamen fue aprobatorio, lo que ocurrió en su momento fue una mala intención del diputado porque no hubo elementos, no hubo en su momento la oportunidad de defensa. Fue más de carácter político que de otra situación, pero al final lo más importante es el dictamen”, puntualizó.Por ello es que aseguró, esta denuncia se da en medio de los tiempos políticos, ya que hace más de ocho años salió de la administración. “¿Por qué tanto tiempo para que ahorita se le dé el seguimiento a la situación?”, cuestionó.“Simplemente es un golpeteo de carácter mediático porque lo rivales saben bien que el proyecto a vencer en Banderilla es el de nosotros, es la alianza Verde-PT-MORENA, y pues es normal que a estas alturas ellos traten de buscar alguna situación para afectar el proyecto”, reiteró.Además dijo que si el presunto daño patrimonial se hubiese confirmado, hubiese procedido una denuncia penal en su contra ante la Fiscalía General del Estado (FGE), lo cual no ocurrió porque la obra se ejecutó oportunamente.“En su momento y durante los ocho años (fuera del Ayuntamiento), hasta el día de hoy camino con la frente en alto debido a que el manejo de los recursos en su momento fueron bien administrados y por eso es que estamos compitiendo nuevamente en esta contienda”, finalizó.