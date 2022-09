Función dominical gratuita de danza en el Estudio de Emmanuel Cruz, en Xalapa

Para el próximo domingo se programó la presentación de Mirna Gómez Silva, en el Estudio de Emmanuel Cruz, en el centro comercial de Barrachina, ubicado en la calle Doctor Lucio 74-78, dos partes de su trilogía de danza “Pasos de Mí”.“Consta de tres capítulos, trilogía en que cada pieza es diferente. Abordo la temática del antecedente femenino, los ancestros, el papel que desempeña la mujer dentro de la música del son jarocho”, explicó.Agregó que “de manera sutil, personal, dentro de una ficción, como en ambientación onírica, presentó a la tarima, el lugar donde se zapatea, como un elemento importante, como un personaje que destaca en cada una de las tres piezas. Es un homenaje a la tarima, al instrumento utilizado en los fandangos, para la mujer que zapatea, ubicada a un lado” Ella la coloca en lugar dominante, para honrar a sus antepasados femeninos.“Pongo a la mujer en el centro, como directora e intérprete. (Son) piezas que las bailo, las dirijo. El que una mujer lleve toda la dramaturgia, junto con la música, es un símbolo fuerte. Cuando lo normal en un ensamble jarocho, es que el protagonista sea la música y, en una esquina, la zapateadora. Aquí, el punto central es que ella lleva toda la historia, con su sonoridad abraza todo lo que se hace con la danza. Forma sutil de dar peso a la danza.“Comparto mi visión. A veces soy el espíritu de la tarima, lo que ocurre abajo, lo que ocurre arriba. Antes de ser tarima fue un árbol, después tablones de madera, etapa de cambios y de sufrimientos en ese proceso. Igual ocurre en el ser humano. En mi trabajo se lleva mucho la metáfora del camino, de la vida, de la transformación, incluso con las etapas oscuras, sicologías no racionales, que no se encuentran explicaciones, memorias que se guardan en los cuerpos, toda esa energía se hace presente para transmitirla dentro de la interpretación”.Este proyecto Mirna Gómez Silva lo inicia en el 2020, apoyada con una beca del FONCA, etapa en la que se crearon las dos primeras partes, presentadas de manera virtual debido a la pandemia.“Fueron video danzas, que las subí a mi plataforma. Fue en el 2021 cuando tuve la oportunidad de presentarla en el Teatro del Estado, durante la Muestra Estatal de Artes Escénicas del año pasado. Hasta el momento no se han presentado las 3 juntas. Se han intercalado, dos de las 3 pude presentarlas hace 3 semanas en el Teatro de la Danza ‘Guillermina Bravo’, donde ofrecimos al público ‘Puertas’ y ‘Peregrina’.“Estas funciones que presentamos en el Estudio de Emmanuel Cruz son gratuitas, con cupo limitado. Abrimos puertas desde las 18:00, para empezar a las 18:30. Es importante que el público llegue puntual. Es domingo y el centro comercial Barrachina se encuentra poco concurrido. Somos pioneros con nuestras presentaciones con artes escénicas. El espacio que alberga obra de Emanuel, es un lugar donde no se presentan normalmente puestas en escena. Pero creo que es buena oportunidad para llegar a otro público”.Para Mirna Gómez Solís, “Pasos de Mí”, es una obra interdisciplinaria, que hilvana escenas con músicos, con danza y con las artes visuales. Pasos de mí, se forma con tres capítulos. El I. Puertas. El capítulo II, es Umbral, y el capítulo III, Peregrina.La idea original, al igual que la dirección y la interpretación, son de Mirna Gómez Silva La música original y diseño sonoro de Raymundo R. Pavón Lozano.