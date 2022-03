Funcionarias públicas y diputadas demandan una verdadera paridad en la política

En conferencia de prensa, durante las actividades del 8M, las integrantes de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo Capítulo Veracruz, exigen que se les garantice competencia política libre de violencia y que el Estado de las condiciones para una verdadera paridad en la política.Durante el pronunciamiento hecho por funcionarias públicas, diputadas entre otras actrices políticas, Rebeca Ramos demandó que la paridad se reconozca desde la política para poder establecer una paridad en todo."Hemos demostrado con creces el poderío que las mujeres juntas detentamos, la paridad en todo es nuestro lema y nuestra demanda es que esta paridad se reconozca en los hechos, porque la paridad política y electoral es la puerta de entrada a todas las paridades”, mencionó.También, demandaron que la paridad se trabaje en materia electoral y que no quede sólo en las candidaturas, si no también se garantice en el acceso a los cargos, pues solo el 25 de los municipios en Veracruz, son encabezados por mujeres."Urge que el Estado garantice todas las condiciones para que la paridad sea una realidad en el acceso a puestos de elección y no sólo en candidaturas", indicó.Por su parte, la diputada Arianna Ángeles Aguirre expuso el grave problema al que se enfrentan las mujeres en la política, pues en comparación con el proceso electoral anterior, en las elecciones del 2020-2021 las agresiones se incrementaron 8 por ciento. Por lo cual, exigieron que las autoridades garanticen la competencia política libre de violencia.Además, ante la notable desigualdad en horas dedicadas al trabajo doméstico, entre mujeres y hombres, en el que dedican 30.8 horas y 11.6 horas semanales respectivamente, las integrantes demandan la aprobación de la Ley General del Sistema Nacional de Ciudadanos, esto para garantizar a todas las personas el acceso y disfrute del derecho a los cuidados con base en el principio de corresponsabilidad entre mujeres y hombres.