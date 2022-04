Funcionario de Rafael Delgado asesinado era dueño de bar y lo habían amenazado

Ante el asesinato del subdirector de Gobernación del municipio de Rafael Delgado, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) cuenta con dos líneas de investigación, reveló el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.En conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno este lunes, detalló que una de las líneas apunta a que su actividad política podría ser la causa de este hecho.Sin embargo, una segunda línea apunta a que la víctima era propietaria de un bar y que había sido amenazado.“Son dos líneas de investigación, una tiene que ver con su labor y la otra más fuerte, que se está confirmando, que era dueño de un bar y esa línea de investigación nos va a permitir indagar a los presuntos responsables, entendemos que los presuntos responsables lo amenazaron y se la cobraron de esa manera y nosotros no vamos a permitir que eso pase, independientemente que en el interior de bar vendía droga pero no vamos a permitir esos ajustes de cuentas”, detalló.Y es que el fin de semana, el exsubdirector de Gobernación de Rafael Delgado, Juan Carlos Hernández Cortes y su escolta fueron asesinados por presuntos hombres armados, quienes se dieron a la fuga.Es por lo anterior que el Gobernador señaló además que espera que el mismo Ayuntamiento tome cartas en el asunto, por lo que el Estado implementó un operativo para ubicar a los responsables, quienes dijo serán detenidos y presentados ante la autoridad como en el caso del reportero asesinado e Ixtaczoquitlán donde se aseguró a un regidor electo de Movimiento Ciudadano.“Esperemos que el municipio tome cartas en el asunto, ver actuaciones policiales que sean más eficientes, vamos a ayudar nosotros, ya tenemos un operativo y se va a dar con los responsables en esas dos líneas de investigación, como se dio con el presunto responsable del periodista asesinado en Ixtaczoquitlán, un regidor de Movimiento Ciudadano que se sabía que era cabecilla de plaza pero resulta que era el papá de un alias La Contadora, que lleva la contabilidad de un grupo delictivo. No pudo tomar posesión porque tenía una orden de aprehensión”, finalizó el Mandatario estatal.