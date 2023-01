Funcionario municipal de Coatzacoalcos señala que se descuida la salud visual

De acuerdo al INEGI, en Coatzacoalcos hay cerca de 20 mil personas con discapacidad, la mayoría tiene problemas motrices para movilizarse, le sigue las personas con debilidad visual.Así lo reconoció José Juan Ríos Ramírez titular de la Dirección de Gestoría para Personas con Discapacidad (DGEPED), quien agregó en este sentido que la gente de Coatzacoalcos no se preocupa por su salud visual y no cuidarla provoca una discapacidad.Comentó que prueba de ello es la cantidad de oftalmólogos que hay en la ciudad, a pesar de esto, no muchos reconocen que tener una debilidad visual, como el uso de lentes que es una discapacidad.Reconoció que los problemas hereditarios son la principal causa de ceguera, le siguen los padecimientos crónicos como la diabetes y el glaucoma, así como las cataratas.“Llegas y te enteras del gran número de personas que requieren operaciones de cataratas, de glaucoma, se ve que también en Coatzacoalcos hay una gran cantidad de oftalmólogos, tienen trabajo porque no tenemos por hábito cuidar nuestra salud visual, el protegernos del Sol y necesitamos hacer conciencia de que las personas cuiden sus ojos”, indicó.Ríos Ramírez lamentó que todavía no se cuente con la estructura suficiente para que las personas débiles visuales puedan desarrollar sus actividades, tales como pasamanos para el acceso a oficinas gubernamentales, además del sistema braille en trámites y más.