Funcionarios de casilla no están en el Plan Nacional de Vacunación

Un funcionario de casilla del Distrito 10 solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) la aplicación de la vacuna contra COVID-19 ante un posible riesgo de contagio el día de la jornada electoral, demanda que fue desestimada.



“No tengo problema en participar en la Mesa de Casilla pero expongo que tengo un temor válidamente fundado que no debe ser comprobado ya que es un hecho notorio que pese a las medidas de sana distancia que se van a guardar dentro de la casilla, me da miedo contagiarme de COVID”, versa la petición.



Sin embargo, el árbitro federal negó la posibilidad de recibir la dosis a Ángel Iván González Rodríguez, presidente de la casilla contigua 2067, debido a que dicha determinación “escapa de su competencia”.



La respuesta, emitida por el consejero presidente de la Junta Local del INE en Veracruz, José Cervantes Martínez, enfatiza que aunque se solicitó al Gobierno del Estado la vacunación de los funcionarios electorales desde el pasado 15 de febrero, el 3 de marzo la Secretaría de Salud descartó dicha posibilidad.



Y es que la dependencia, por medio del director de Salud Pública, Salvador Beristain Hernández, respondió que los funcionarios electorales no se encuentran dentro del Plan Nacional de Vacunación.



Por lo que ante la negativa de Salud, el INE le reitera las medidas que tiene que guardar dentro de la casilla, entre estas, la de la votación obligatoria de cubrebocas o mascarillas.



El INE, por medio de la Junta Local Veracruz, desglosa una lista de seis puntos a seguir en la instalación de las casillas electorales, en las que se hace énfasis en respetar las medidas de sana distancia y portar la mascarilla antes, durante después de la jornada electoral.