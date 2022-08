Funcionarios de todo el país y titular de SSPC se reunirán en Veracruz

Este viernes, se llevará a cabo la inauguración de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, en el World Trade Center de Boca del Río, donde se contará con la presencia de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez.Al indicar lo anterior, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez añadió que tanto él como el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, al ser anfitriones, darán la bienvenida a los funcionarios de las 32 Entidades federativas que se darán cita en el encuentro."Un servidor va a estar ahí, somos anfitriones y viene, probablemente la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno del Presidente, está invitada probablemente ella va a estar ahí", manifestó.En la conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno, reiteró que en la asamblea estarán los funcionarios estatales del área penitenciaria de todos los Estados, motivo por el cual estará Gutiérrez Maldonado.Al respecto y luego de la polémica que se ha suscitado en los últimos días de que los eventos y sus invitados, como el de la Secretaria de Energía, Rocío Nalhe García, buscan supuestamente posicionarlos política y electoralmente; García Jiménez dijo esperar que no digan que está postulando al titular de la SSP a un cargo público."Espero no vayan a decir por qué estoy postulando a Hugo que se va a otro lado y que por eso se está haciendo un congreso a modo, por eso lo digo, no vayan a decir que es un congreso para Hugo Gutiérrez, a ver si no salen los opositores diciendo que es un congreso a modo", bromeó el titular del Ejecutivo estatal.