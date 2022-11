Funcionarios del Ayuntamiento de Tiliapan discuten por irregularidades en nómina

Personal del Ayuntamiento de Tlilapan sostuvo una reunión con el Alcalde, síndica y regidores, donde demandaron que haya acuerdos para trabajar, pues actualmente se sienten en la incertidumbre.Indicaron que a la fecha saben que la síndica Jovita Cortés Guzmán y el regidor Luis Gustavo Tiburcio no han aprobado ninguno de los acuerdos de Cabildo, por lo que si bien actualmente no tienen problema con la nómina, les preocupa qué pasará el próximo año.En la reunión, el alcalde Jaime López Montalvo indicó que “todos tienen derecho a recibir su aguinaldo y su sueldo pero si cada vez se hace más grande el daño patrimonial; también nosotros ya estamos cansamos y yo no me hago responsable”.El presidente municipal indicó que actualmente la nómina no se está timbrando, lo cual es preocupante.Al término de la reunión, el secretario del Ayuntamiento, Eusebio Cid Aparicio, indicó que se considera que la síndica y el regidor no están cumpliendo con sus responsabilidades, por lo que ya se inició un procedimiento ante el Congreso, la SEFIPLAN, el ORFIS y el SAT.Por su parte, la síndica y el regidor señalaron que hay presión sobre ellos para que la tesorera pueda timbrar la nómina de manera directa, con lo que no están de acuerdo, ya que sólo están solicitando la información para conocer cómo está la nómina y otros gastos del Ayuntamiento, pues tampoco pueden avalar lo que desconocen.