Funcionarios pusieron datos personales en declaración, dice Contralora

La contralora general del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, justificó que las declaraciones patrimoniales de diversos servidores públicos no se hayan hecho públicas porque estos ponen correos personales en lugar de institucionales, entre otros datos personales.Sostuvo que esto implicaría una revelación de datos personales o sensibles, lo que podría ser contraproducente para la propia Contraloría, aunque todavía están a tiempo de corregir la situación.De ahí que esté llamando a quienes hayan escrito un correo de esta naturaleza a corregirlo para que se hagan públicos los datos sobre sus percepciones y lo que han amasado al paso de la administración.“Es que yo ya lo tengo listo para dar un clic, pero solamente estoy dando este aviso a los servidores públicos para que ellos estén conscientes de que la información que dieron es la que va a salir pública, no es la que yo puse”, justificó.Cuestionada sobre la opacidad en la que se ha manejado este tema y la poca fiscalización al patrimonio de los servidores públicos, dijo que se han detectado funcionarios que no han declarado “todo lo que se tiene”.Señaló que las irregularidades van desde los titulares de las áreas hasta servidores públicos de medio y bajo rango, de un universo de 200 mil servidores públicos.“Estamos apenas identificando, hay 20 de los que llevamos que estamos detectando irregularidades”, sostuvo.