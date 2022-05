Fundación LEPACH va por ley para tratamiento de menores con cáncer en el Estado

Este lunes se dio a conocer que con la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral de Cáncer en la Infancia y Adolescencia en el Estado de Veracruz, se busca garantizar el apoyo desde la etapa más temprana hasta la rehabilitación de la enfermedad, en niños y adolescentes de la Entidad.La presidenta juvenil de la Fundación LEPACH, María Fernanda García Beltrán, lamentó que en materia de salud Veracruz no dé prioridad al área oncológica y que no se tenga la empatía para los familiares de niños y jóvenes afectados con una enfermedad como el cáncer."Creo firmemente en que debe ser una prioridad en la agenda política de nuestro Estado (...) No conocen el dolor y el sufrimiento de los padres de familia al ver que la enfermedad de sus hijos avanza día con día y no cuenta con las facilidades para que este problema se solucione", dijo.Expuso que esta iniciativa se generó en Jalisco, a través de la diputada Mónica Magaña, quien acompañada de dos diputadas de Movimiento Ciudadano la presentó ante el Congreso del Estado; y LEPACH, como Fundación, tiene el interés de involucrarse con dicha iniciativa.Añadió que observando la ley general, están buscando crear la propia en Veracruz, tomando como referencia decretos y leyes internacionales y federales.De este modo, explicó que lo que se persigue con esta ley es apoyar de manera integral la atención en niños y adolescentes con cáncer, desde la detección y el tratamiento, hasta la rehabilitación y el apoyo de viáticos en personas que así lo requieran."Lo que buscamos aquí es el derecho a la salud pero sobre todo una atención integral, que no sólo sea desde la detección, va a ser también el tratamiento y también hasta la rehabilitación, también incluye los viáticos", concluyó.