Funerarias de Poza Rica reportan desabasto y escasez de insumos por COVID-19

Ante la demanda de servicios funerarias, los prestadores de este rubro reportan incremento en insumos del 25 por ciento, ya que hay escasez de algunos productos, pero tratarán de no afectar los precios a deudos, ante la contingencia sanitaria por coronavirus.



Los servicios funerarios están cubriendo a máxima capacidad la atención a deudos de personas que fallecieron por coronavirus.



Esto ocasiona que a nivel nacional tengan problemas con el abasto de insumos necesarios para el servicio que proporcionan 14 negocios en Poza Rica.



El representante de Funeraria Rivas, David Cresencio Rivas, dijo que esto ha ocasionado preocupación y tratan de evitar que se disparen costos para los usuarios, ya que reportan incremento en insumos del 25 por ciento y esto afectaría los servicios.



El número de decesos y la sobre demanda del servicio, aunado a un desabasto está incrementando costos de proveedores y se pretende que esto no impacte en los próximos meses para las familias de Poza Rica.



Como prestador del servicio en Poza Rica David Riva dijo que los dueños de funerarias se pronuncian en apoyo al pueblo ante esta pandemia que ha arrebatado la vida a miles de mexicanos, tratarán de mantener los precios para no dañar bolsillo de las familias. Davis Rivas compartió que los índices reales de fallecimientos están en manos de autoridades sanitarias, pero, en comparación con el año pasado, diciembre es el mes con mayor número de demanda en el servicio.